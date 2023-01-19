世華溫哥華分會交接典禮 展現強大女力

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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）世界華人工商婦女企管協會溫哥華分會日前舉行新一屆會長暨理監事交接典禮，加拿大多位政要及上百位僑界代表參與，女性菁英齊聚會場，展現強大女力。

世華溫哥華分會創立於2013年，正好屆滿10年，14日盛大交接典禮在加拿大卑詩省省議員、列治文市市長和市議員、駐溫哥華辦事處，以及世華總會榮譽總會長等人見證下，第10屆會長周素蓮將棒子交給新一屆會長陳品方。

陳品方說，過去10年在歷任會長努力下，凝聚溫哥華傑出女性的力量，為社區做了很多貢獻。她誠惶誠恐繼續領導世華，希望世華擴大影響力，成為聯繫加拿大和台灣之間的重要橋梁。

之前擔任第一副會長的陳品方，針對致力吸納年輕女性企業家和專業經理人加入世華向中央社表示：「如今很多新會員都才30歲，她們具有高創意，更勇於突破限制，呈現出更強大的女力覺醒，相信可以讓世華下一個10年更精采。」

女力強大卻也溫暖，陳品方是金融界女強人，事業有成的她獨力撫養兩個孩子，單親媽媽的她說：「常常覺得一天24小時不夠用，總想多陪伴孩子，我在衝刺事業的前提下，永遠把孩子放第一，讓他們獲得百分百的關愛。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示，加拿大和台灣都是重視女權的國家，女性在各行各業都有傑出表現。

她對中央社說：「加拿大總督是女性、副總理也是女性。台灣有女總統，優秀的女外交官也非常多，目前駐外使館館長（處長級）的女性比率已超過兩成，國內的科長級有六成以上，越來越多女孩子在外交領域有公平的機會，只要努力都能出頭。」

列治文市長馬保定（Malcolm Brodie）看見眾多優秀女性，也盛讚他的妻子克莉絲汀（Christine Brodie），他笑說：「我老婆也是了不起的女力，不僅培育出很多好學生，還把我和兩個孩子管得妥妥當當。」

世華溫哥華分會創會會長曾志瑛和前會長周素蓮都期許在新一屆會長和理監事領導下，女力星光熠熠，世華溫哥華分會的招牌更加耀眼。（編輯：陳惠珍）1120119

世界華人工商婦女企管協會溫哥華分會14日舉行新一屆會長暨理監事交接典禮，右起加拿大卑詩省台裔省議員姚君憲（Henry Yao）、新任會長陳品方、上一任會長周素蓮、創會會長曾志瑛合影。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年1月19日