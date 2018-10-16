高市警電玩弊案 涉收賄3官警一審重判

（中央社記者程啟峰高雄16日電）已退休的高市警局維新小組督察員蔡景德、停職中的小港警分局交通組長齊德清及仁武警分局巡官林霙璋被控向電玩業者收賄，今天被高雄地院判處12年至18年6月不等徒刑，全案可上訴。

高雄地方法院依違背職務收賄罪判蔡景德18年6月，褫奪公權10年；齊德清12年，褫奪公權6年；林霙璋15年2月，褫奪公權7年。

判決指出，蔡景德在高雄市警局督察室任職，負責查緝轄內賭博電玩，被控按月收受位在高雄市仁武、鳥松、大樹、鳳山等地20多家電玩業者，透過已退休的左營分局副分局長陳金生轉交賄款，自2012年12月到2013年10月共11次，每次收賄金額新台幣63萬元，總計693萬元。

同案被告齊德清、林霙璋於任職仁武警分局期間，也按月收陳金生轉手的電玩業者賄款，並包庇轄內多家賭博電玩業者。齊德清自2012年7月到2013年4月共10次收賄，每次11萬至12萬元不等，不法所得達111萬元；林霙璋自2015年2月到10月共收賄9次，每次8萬到11萬元不等，共計收賄87萬元。齊德清審理期間由於坦承犯行，態度良好獲判較輕刑期。（編輯：陳俊碩）1071016