關懷弱勢 士檢派社會勞動人協助整理居家環境

（中央社記者蕭博文台北11日電）士林地檢署今天派遣具油漆、泥作專長等十餘名社會勞動人，前往弱勢家庭協助環境清潔及粉刷。檢察長姜貴昌也到場慰問，希望弱勢家庭能夠開心過年。

士檢新聞稿指出，今天結合犯罪被害保護協會士林分會實施「春節關懷方案」，服務對象是獨力照顧因車禍受傷癱瘓的兒子及中風多年丈夫的婦人。

新聞稿指出，婦人照顧丈夫、兒子，實無暇整理住家環境，且因為低收入戶、經濟困頓，住家壁癌及油漆脫落問題一直無法處理。

過程中，社勞人（遭判刑聲請易服社會勞動者）無畏髒亂，清除垃圾雜物、消毒滅菌、刷洗地板，並發揮所長把牆壁重新補土及粉刷。

社勞人表示，看到弱勢個案住在這樣潮濕、簡陋的環境，內心也感到難過，對於有機會貢獻一己之力，幫助社會上需要幫助的貧苦人家，也讓自己的勞動和生活更有意義。

士檢表示，犯罪被害保護協會士林分會提供施作材料費用，並捐贈慰問金，檢察長姜貴昌及犯罪被害保護協會士林分會主任委員李魁相特別到場慰問馨生人（犯罪被害人）家庭，為勞動人加油打氣，也希望讓馨生家庭真的可以過一個溫馨好年。（編輯：張銘坤）1080111