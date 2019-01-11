男童站機車腳踏板 車禍重創不治

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市警方今天指出，林男昨晚騎機車載妻子、2歲兒子經行環山路時，與幼稚園娃娃車互撞，導致站在機車腳踏板的兒子疑因衝擊力量過大，造成心臟破裂，送醫後不治。

台北市政府警察局內湖分局交通分隊表示，昨晚6時許獲報，環山路3段附近發生車禍。員警到場處理時發現，事故為一輛機車與一輛幼稚園娃娃車互撞，導致機車上2名成人及1名幼童受傷。由於幼童傷勢較重，到院時發現男童心臟破裂，經急救仍告不治。

警方針對林姓機車駕駛、魏姓汽車駕駛進行酒測，2人酒測值為零。

警方表示，林男與妻子、2歲兒子共乘機車，行經環山路3段時，不慎與一輛幼稚園娃娃車發生車禍。事發當時，疑因衝擊力量過大，導致林男及妻子往前衝，並壓迫到站在機車腳踏板的2歲幼童。男童雖有戴安全帽，但心臟受創而破裂。

警方初步調查，事故疑因娃娃車未禮讓機車而釀禍，詳細原因，仍待進一步調查釐清。

警方說，依道路交通安全規則第88條規定，機車承載人數有限制規定，只能乘坐1人，且腳踏板不可載人。根據統計資料顯示，3人共乘機車或把幼童放置在腳踏板的受傷件數偏高，呼籲民眾騎機車時應注意幼童兒全。（編輯：戴光育）1080111