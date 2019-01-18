比特幣投資集團吸金逾15億 檢方起訴7人

（中央社記者蘇木春台中18日電）林姓男子等7人成立國際儲備體公司，宣傳可購買儲備金投資比特幣，違法吸金逾新台幣15億元，投資人無法收到本金發現受騙檢舉，檢方今天依違反銀行法等罪將林男等7人起訴。

台中地方檢察署起訴書指出，47歲林姓男子等7人成立「IRS國際儲備體集團台灣與大陸地區辦事處」，由林男擔任首席領導，在台灣與中國地區福州、平潭、上海與無錫等地招攬投資。

集團自民國105年10月間起，在中國上海等地，向不特定民眾招募參與投資IRS公司，再陸續於公司台灣辦事處、飯店等地舉辦說明會，宣傳可購買每單位100到7000美元的套餐，投資後可取得儲備金，並保證每天增值0.35%，複利1年即可獲取本利355%的投資利潤。

集團並宣稱，購買儲備金後可再投資比特幣，或是領取紅利。此外，推薦他人加入，還可依下線投資人購買套餐獲取獎金，若招募人數及業績達標，還可再升級領導、領取獎金。

集團共計招攬3萬4458人次投資，合計招攬投資金額約5100萬美元（逾新台幣15億3000萬元）。107年2月間，林男向投資人宣稱因IRS集團公告，需經過實名驗證後，才能提領帳戶本金與本利，但僅有少數投資人能領回。

107年4月24日起，全部投資人都無法再領取本利，且集團網站也關閉，被害人因此向法務部調查局檢舉。調查局台中市調查處同年6月13日，持搜索票至集團位於台中市西區的台灣辦事處搜索，扣押比特幣197枚、以太幣8.3枚、不動產118筆等財產與相關證物。

辦案人員查出，有上千人受害，不乏律師、醫師等被害人，單一被害人最多受害新台幣1000萬元。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、投資宣傳文件、投資情形綜整表、銀行帳戶等證物，今天依違反銀行法、多層次傳銷管理法等罪嫌，將林男等7人起訴。（編輯：吳佳穎）1080118