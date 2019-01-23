掐死女友裝殉情 男判賠家屬841萬

（中央社記者劉世怡台北23日電）男子吳典鴻不滿女友計劃與前男友出遊，徒手掐死女友，去年遭判18年定讞，女友的父母向吳男求償逾新台幣1800萬元，高院二審今天判吳男應賠償沈女的父母共計841萬元，還可上訴。

依據刑事歷審判決指出，吳典鴻與沈姓女子交往，但遭沈女父母反對。民國105年8月間，吳男得知沈女父母邀約沈女及其前男友一同出遊，因而心生不滿。

105年8月14日，吳典鴻見女友打電話通知母親將盡速赴約，一時醋勁大發，在兩人位於新北市蘆洲區的同居房間內徒手掐死女友，隨後以女友名義在電腦中留下遺書，表示是沈女囑託吳男加工自殺，欲謀為同死。

吳典鴻犯案後逃往花蓮，並持續使用沈姓女友手機，假冒女友名義以LINE傳訊給沈母，營造沈女仍生存的假象，企圖拖延沈女遺體遭發現的時間。

吳典鴻到案否認殺人，辯稱因沈女父母反對兩人交往，兩人都承受很大的壓力，才計劃殉情同死，原本打算掐死女友後自行燒炭或上吊，但因痛苦難耐而放棄。

最高法院去年9月間以全案事證顯示沈姓女子沒有自殺之意，吳典鴻雖個性偏執、脾氣暴躁，但不符減刑規定，依殺人罪判處吳男18年徒刑定讞。

民事部分，沈姓女子的父母提告主張，吳典鴻應分別賠償各900萬餘元，一審法院審酌兩造身分及財產，以及沈女的父母扶養女兒長大成人，供她赴美攻讀大學，盡力培育及細心呵護，卻被吳典鴻殺死，承受喪女之痛，吳男應賠償沈女的父母各400萬元及喪葬費41萬元。

案經上訴，二審高等法院今天駁回上訴，維持原審判賠金額，全案還可上訴。（編輯：吳佳穎）1080123