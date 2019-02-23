越台商遭恐嚇傷害控駐處漠視 外交部：處理妥適

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）黃姓越南台商日前控訴遭另一名台商恐嚇傷害、獲釋後向駐處求助卻遭漠視。外交部今天表示，事發後，駐處人員積極協助處理，過程中確保旅越民眾的權益與安全。

媒體報導，在越南經商10多年的嘉義黃姓商人去年5月遭到蕭姓台商帶著5名越南人強押上車長達2小時，遭到拳打腳踢，還被刀刺傷。黃姓商人獲釋後向越南公安報案，並請求台灣駐越南官員協助。他表示，當時想先就醫卻被當地警方峻拒，並指稱，駐處官員態度軟弱，不敢為他據理力爭，也不陪同就醫。

外交部今天回應表示，有關黃姓台商去年5月在越南胡志明市遭蕭姓台商涉嫌夥眾恐嚇及傷害，駐胡志明市辦事處在接獲黃姓男子致電求助後，即積極協調越南相關單位協助涉及爭端的當事國人雙方，並陪同當事人到當地公安單位製作筆錄，同時也通報胡志明市外務廳，強調對本案的高度重視，洽請越方確保國人在越權益與人身安全。

外交部指出，各國駐外機構循例均不得干涉駐在國司法或行政決定，也不宜介入或調解民事、刑事及商業糾紛，駐處人員在此案處理過程中善盡職責保護旅越國人的權益與安全，「處理過程穩當妥適」。

關於媒體報導黃姓受害國人已向警察報案，並由嘉義地檢署受理偵辦，外交部表示，若檢警機關有調查需要，外交部及駐處將全力配合，並協助洽請越方提供相關事證等資料，協助釐清案情。（編輯：李信寬）1080223