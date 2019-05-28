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前跆拳女國手吸金19億 更一審改判9年半

最新更新：2019/05/28 14:02

（中央社記者蕭博文台北28日電）前跆拳道國手徐女佯稱經營水產進口貨櫃生意，允諾以每期獲利5%至15%，遊說被害人投資，3年吸金19億餘元；一、二審均被判刑12年6月，高院更一審今天改判刑9年6月。

台灣高等法院新聞資料指出，徐女於民國103年4月起，利用開設補習班結識學生家長等機會，向學生家長或友人佯稱，她與人共同經營水產進口貨櫃生意，可投資為期7天至15天不等的「臨時單」或1個月的「固定單」。

徐女並以投資外幣買賣等不實理由，向被害人借款或遊說投資，允諾期滿後每期可獲利5%至15%的利潤。投資初期徐女還能償還本金及給付利潤，後來因投資人數眾多且金額龐大，縱使有投資人陸續匯款，但已無法支付所有投資人的本息，導致徐女支票陸續跳票而東窗事發。

此外，徐女明知已無還款能力，還向友人借款210萬元，另涉及詐欺罪。

高院更一審承審合議庭認為，徐女吸金金額高達新台幣19億餘元，迄今未償還的本金餘額為3億1743萬餘元。

一、二審均判處徐姓女子12年6月徒刑，高院更一審合議庭認為，徐女並非一人獨自犯案，但原審並未審酌徐女另有共犯，且徐女在更一審時已坦承吸金，犯後態度已有正向轉變，因此，撤銷改判。

更一審另審酌，本案投資方式多是被害人投入本金、收回本金加利潤後再投資，與本金全數吸收未曾返還的吸金犯罪惡性並不相同，依銀行法非法經營收受存款業務罪判處徐女9年徒刑；詐欺210萬元部分，判刑10月。2罪合併執行有期徒刑9年6月。

被告徐女，嘉義國中畢業後，北上求學就讀基隆女中、國立體育大學，曾參加在墨西哥舉行的第5屆世界大學跆拳道錦標賽。（編輯：戴光育）1080528

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