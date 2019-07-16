台中垃圾車司機酒駕撞死婦 法官裁定10萬交保

（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市民營清潔公司聘僱的張姓垃圾車司機，前天清晨撞死賴姓老婦，他被查出酒駕肇事，且已是第4次酒駕，檢方複訊後向法院聲請羈押張男，台中地院昨天裁定新台幣10萬元交保。

台中地檢署檢察官認為張男涉犯公共危險、業務過失致死等罪，張男犯下第4次酒駕、涉犯本刑5年以上重罪且有逃亡之虞向法院聲請羈押。

台中地院今天表示，張男坦承犯案，並無串證或湮滅證據之虞，且被告犯案後主動報警，留在現場配合調查又有正當工作，亦無逃亡之虞，被告行為雖然可議，但與刑事訴訟法羈押要件不符，法官裁定10萬元交保並限制住居。

45歲張姓男子是台中市一家民營清潔公司聘僱的垃圾車司機，張男13日晚間6時多，睡前飲用補藥酒後在住宅睡覺，體內酒精尚未代謝完畢，14日凌晨上班駕駛垃圾車與助理執行資源回收業務，沿途清運垃圾。

14日清晨4時多，張男駕駛垃圾車行經南區建國北路二段與柳川東路一段路口，疑似因視線死角，未注意到正要過馬路的80歲賴姓老婦，直接撞上對方並輾過。

張男發現輾到東西下車查看，才發現婦人倒在血泊中，警消獲報到場處理，婦人頭部受重創有大面積撕裂傷，且頭皮有一半遭掀起，手部疑似骨折，緊急送醫救治仍傷重不治。

張男經呼氣酒測值達0.32毫克，他供稱，當時車速僅約時速10公里，左轉時未發現婦人經過，發現輾到東西下車查看才發現撞到人。張男訊問後被依公共危險、業務過失致死罪嫌送辦。（編輯：林沂鋒）1080716