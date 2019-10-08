韓國瑜帶隊臨檢釣蝦場 現場民眾反應兩極

（中央社記者程啟峰高雄8日電）高雄市警方昨晚至今天凌晨在鳳山區擴大臨檢，市長韓國瑜帶隊臨檢文橫路一家釣蝦場遭包廂民眾嗆聲，尷尬離開，現場另有包廂民眾則熱情相迎，爭相搶拍韓國瑜身影送暖。

鳳山警分局昨晚會同其他分局等單位支援警力出動160名警力，從昨晚9時至今天凌晨1時在轄區執行擴大路檢並臨檢釣蝦場等7處，陸續查獲毒品通緝犯2件2人、酒後駕車1件1人、交通告發31件。

韓國瑜昨晚至鳳山警分局主持臨檢誓師並對警方精神喊話後，率隊大陣仗至文橫路一家釣蝦場臨檢，大批警力也在釣蝦場外擴大路檢。

韓國瑜抵達釣蝦場受到現場民眾熱情相迎，但韓國瑜率隊開門進附設KTV一間包廂時，引起包廂內民眾不悅大嗆「幹什麼啊！我們只是來唱歌」並要求韓國瑜等人離開，韓國瑜隨即尷尬走出包廂。

不過，現場其他包廂民眾則熱情相迎，紛上前興奮搶拍韓國瑜身影，韓國瑜見狀微笑以對默默離去。

警方表示，警方在這家釣蝦場及其附設KTV包廂並沒有查到任何不法事項，嗆韓國瑜的包廂民眾當時可能被隨行的大批媒體嚇到，不願被媒體拍攝而有一時的情緒反應，由於他們沒有進一步妨害公務的動作，警方並沒有對他們做任何處置。

警方指出，韓國瑜視察臨檢第一站釣蝦場後離去，並沒有繼續跟下去。（編輯：謝雅竹）1081008