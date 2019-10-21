更多編輯台推薦新聞：
沒忘走進偏鄉初衷 郭成興10年接生台東3成嬰兒獲醫療奉獻獎
生活

沒忘走進偏鄉初衷 郭成興10年接生台東3成嬰兒獲醫療奉獻獎

日皇即位禮將登場 德仁雅子各3套服裝亮相
國際

日皇即位禮將登場 德仁雅子各3套服裝亮相

世上最古老珍珠出土 證實新石器人類已有交易
國際

世上最古老珍珠出土 證實新石器人類已有交易

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

物流司機無照酒駕撞死3人 檢方起訴盼從重量刑

最新更新：2019/10/21 16:56

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市小貨車司機朱汶珽8月24日清晨駕車行經桃園市蘆竹區時，因喝了含酒精的保利達飲料釀生車禍，造成3死4傷慘劇，桃園地檢署今天偵結，對朱汶珽提起公訴並建請從重量刑。

檢察官表示，26歲小貨車駕駛朱汶珽為物流送貨司機，但無照駕駛，8月24日凌晨，朱汶珽在桃園市蘆竹區送貨後，駕駛營業小貨車搭載女友要返回龍潭區，途中並在車內飲用含有酒精成分的保力達加維大力飲料。

檢察官說，朱汶珽在清晨6時40分行經蘆竹區大竹路巷道時，以時速約70公里直行過彎，因失控打滑跨越分向限制線再向車道外側偏離，不但撞擊停放路邊的4輛自用小客車，也殃及多名打掃中的環保志工及路人。

檢察官指出，其中的謝姓、黃姓2名環保志工及運動中的葉姓保全人員，3人在送醫後傷重不治死亡，另外林姓及李姓環保志工則受到輕傷，而朱汶珽及女友也受傷送醫，警方在酒測後發現，朱汶珽的酒測值達到0.64毫克已經超標。

檢察官表示，朱汶珽在飲酒後，漠視其他用路人安全仍駕車上路，導致3人死亡的悲劇，涉犯刑法之服用酒類不能安全駕駛動力交通工具而駕車致人於死罪，係3年以上10年以下有期徒刑之重罪，檢察官也建請從重量刑以示懲儆。（編輯：方沛清）1081021

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報