國道3號死亡車禍 涉肇逃者到案辯稱不知撞到人

（中央社記者陳朝福高雄22日電）國道3號高雄田寮段今天凌晨發生1死4傷車禍，涉嫌肇事逃逸的58歲自小客車駕駛蔡姓男子經14小時後到案說明，他辯稱事發當時天色昏暗，感覺有撞到東西，但不知撞到人。

這起死亡車禍發生後，國道公路警察局第五公路警察大隊循線擴大追查，下午近2時在台南關廟休息站尋獲肇逃車輛，比對有相當吻合的車損情形，但駕駛不在場，通知車主到案說明。

警方表示，涉嫌撞死傅男肇逃的蔡男於下午4時到案，供稱是車主也是駕駛，他當時感覺有撞到東西，但不知撞到人，是到關廟休息站時感覺車況怪怪的，電請友人開車來載他繼續北上台中行程。

警方製作筆錄並對蔡男實施酒測，酒測值為零，訊後依肇事逃逸等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，後續並由國道五隊刑事組、田寮分隊持續調查以釐清相關肇事責任。

發生於凌晨2時許的這起車禍，警方調查，李姓男子駕駛銀色自小客車載傅姓男子行經國道3號北向371.1公里內側車道，先失控擦撞內側護欄，車輛彈撞到外側護欄後，再彈回中線車道翻覆，隨後遭到由23歲郭姓男子駕駛的大貨車擦撞。

銀色轎車翻車後，李男與傅男分別自座位爬出，李男一度聽到傅男求救聲，他怕傅男再被撞到，拿手機開燈在傅男後面指揮，有2輛車高速經過，因現場危險，他跑到外側路肩，陳姓男子駕駛紅色自小客車再從後撞上翻覆的銀色轎車，傅男也遭另一輛車輾斃，警方循線追查出蔡男涉嫌撞人肇事並逃逸。

這場車禍造成4車追撞，除傅男當場身亡，李男頭部擦傷；駕駛紅色轎車的陳男與車上另2名乘客輕傷。（編輯：陳俊碩）1090222