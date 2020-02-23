山友登劍龍稜迷途 警消摸黑寒雨搜救

（中央社記者王朝鈺新北市23日電）3名山友昨天前往新北市瑞芳區劍龍陵登山，不料途中迷路，入夜後伸手不見五指，加上低溫下雨，急需外界協助，15名警義消兵分2路入山搜救，平安將3人帶下山。

新北市政府警察局瑞芳分局今天表示，昨天晚間7時許獲報後隨即由瑞芳、九份消防分隊及金瓜石、鼻頭派出所加上義消共15人組成搜救小組，報案民眾雖有提供手機定位點，但因山區地形起伏多變，定位點訊號偏離，警消研判登山路徑後，決定兵分2路，昨天晚間8時許分別從草山戰備道半平山登山口及茶壺山登山口摸黑入山搜救。

警方指出，由於晚間下雨加上低溫增加搜救難度，所幸其中一隊晚間10時許在555峰陵線附近發現3名登山客，深夜零時將3人平安帶下山，返回九份消防分隊休息，所幸3人並無大礙，僅稍微受到驚嚇和體力不支。

資深山友王逢時表示，研判3人應是無經驗，錯估體力及登山所需時間，太晚入山加上雨勢影響，導致天黑仍未抵達目的地，且一時緊張走錯支線而迷路，提醒劍龍陵等周邊山區屬較高難度路線，最好有資深山友陪同攀爬以免發生意外。

瑞芳警分局呼籲，山區道路蜿蜒，加上東北角氣候詭譎多變，入山前最好衡量自身體能，並攜帶完整裝備及資深山友陪同，才能在欣賞美景之餘兼顧安全。（編輯：黃世雅）1090223