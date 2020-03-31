老梗詐術橫行南投 警抓不到學校只好無奈澄清

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）學童賣皮包籌旅費，詐騙「老梗」今年換南投國小受害，不過因目前無人被騙錢，校方只能向警方備案；雷同內容流傳多年，但警方一直未破獲相關集團，學校只能每年困擾地澄清。

詐騙「老梗」橫行南投，又有其他學校感到困擾。仁愛鄉萬豐國小多年前教導學童製作皮革包，並在學校網站義賣，籌措學生畢業旅費，當時獲外界響應支持，不料後來遭詐騙集團盜用圖片及新聞報導，意圖詐騙不知情民眾，「老梗」存在南投多年，每逢畢業季重現。

這次受害主角換成「南投國小」，詐騙網頁介紹學童製作皮包義賣籌措畢業旅費，售價新台幣千元，不過，假網頁置入的新聞報導卻還有「萬豐國小」，手法粗糙，對此，南投國小今天表示，去年、今年都遭詐騙網頁冒名，學校絕無製作皮包義賣，請民眾不要上當。

校方表示，詐騙訊息不斷流傳，「報警後仍無法有效遏止」，只能請各位朋友多注意，目前已向南投縣警察局南投分局備案、回報南投縣教育處、校安通報、透過臉書（Facebook）粉絲專頁澄清，目前尚無民眾反映受騙上當造成實質金錢損失。

相關人士指出，類似詐騙手段見怪不怪，南投警方束手無策，無法將詐騙集團繩之以法，且警方要求校方提告，但學校是教育單位，走法律程序無疑是困擾，加上無受害者、詐騙集團所留地址與電話都是假的，學校也只能備案，無法取得正式報案三聯單。

相關人士指出，若學校想提告，要先揪出幕後詐騙集團，但電話與地址都是假，根本不知對方是誰，更重要是「要有人被騙受害」；若不提告逮人，詐騙招數不時重現，學校很困擾，每年不斷澄清，且以前冒名萬豐國小，現在換南投國小，以後恐輪其他學校。（編輯：黃世雅）1090331