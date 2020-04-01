張綱維交保 檢調緊急查扣遠航文件凍結資金

（中央社記者蕭博文台北1日電）台北地檢署偵辦遠航案，聲押遠航董事長張綱維，法院昨晚裁定以800萬元交保。檢調為防張綱維滅證，利用張綱維籌措保金時赴遠航查扣財務資料，另陸續凍結遠航3000萬元資產。

據了解，保全證據、資金原本就在檢調偵辦計畫內，詎料聲押張綱維失利，因此提前啟動保全動作，並獲得遠航副董事長鄭晴文協助，由遠航主動提供帳冊等文件給檢調查扣，遠航員工還向辦案人員表達感謝。

遠東航空公司去年12月12日宣布因資金籌措困難停航，另方面，北檢在遠航停航前已接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用展開調查，因此在去年12月13日即傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

檢調上週陸續接獲大量檢舉，指張綱維上月27日現身遠航總公司，要求財務人員將金庫內預留支付清算人力及相關成本的新台幣800萬元現金交出來，還領走遠航職工福委會以財團法人名義在兆豐銀行帳戶名下的200萬元。

檢調上月30日約談張綱維，訊後認定張綱維違反證券交易法、刑法詐欺罪、背信罪、商業會計法、洗錢防制法、民用航空法等，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院昨天下午經過4個多小時審理，認為張綱維於民國105年間在資產負債表、財務報表不實記載遠東航空有關係人應受帳款新台幣30億餘元，其後將不實借據提供給民航局，另於去年12月12日未經民航局核准逕行結束營業，犯罪嫌疑重大。

法官認為，張綱維突將名畫等個人財產搬移到親友住處，隱匿相關資產、籌款安頓親友，有事實足認有逃亡之虞，但無羈押必要，晚間7時許裁定張綱維800萬元交保。

檢調獲悉張綱維獲裁定交保，隨即派員前往遠航總部，在遠航副董事長鄭晴文協助及同意下，取走帳冊文件等資料，另陸續緊急扣押遠航資金約3000多萬元，並向法院陳報。（編輯：李錫璋）1090401