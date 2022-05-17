9月嬰掙脫安全椅爬到前座嚇壞媽 警救援解困

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市1名媽媽開車載9月大嬰兒外出，行駛在快速道路途中，嬰兒掙脫安全椅爬到前座嚇壞媽媽，緊急停在路肩不知所措，警方獲報到場引導過路車輛減速，讓媽媽下車安置嬰兒。

台中市警察局第四分局黎明派出所副所長謝宗瑋今天接受媒體聯訪說明救援過程時指出，日前晚間7時許接獲民眾報案，有1輛轎車停在74號快速道路路肩需要協助，當時正值下班車潮高峰期，員警趕往現場了解。

謝宗瑋表示，到場發現是廖姓女子獨自開車載9個月大嬰兒外出，沒想到途中嬰兒竟掙脫安全椅爬到前座，嚇壞媽媽。媽媽緊急將車子停到路肩，但因過往車輛太多，不敢下車，受困車內，只好抱著小嬰兒在車上等待援助，還好員警趕到現場協助解困。

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謝宗瑋指出，員警抵達74號快速道路西向6K路肩處，鳴響警鳴器並擺放交通錐，引導路過車輛減速慢行，順利讓媽媽下車，將小嬰兒固定在後座安全座椅上，此時，小嬰兒放聲大哭，似乎知道這次得乖乖待在後座安全椅上，無法掙脫了，而媽媽事後感謝熱心市民協助報警，更感謝警方迅速抵達救援，保護孩子與自己的安全。

謝宗瑋呼籲，駕駛人行駛途中遇緊急情況，請駕駛先冷靜，緩緩將車輛向路肩停靠，並開啟危險警告燈號，再將三角警示架放置車輛後方適當位置，若無法迅速排除狀況，可撥打110，由警方前往現場協助疏導車流及交通管制。（編輯：郭諭儒）1110517