士官長2度猥褻女士官 最高法院判1年4月緩刑3年

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（中央社記者林長順台北18日電）陸軍某指揮部林姓士官長106年間涉嫌2度撫摸女士官胸部。最高法院維持台灣高等法院認定，依乘機猥褻罪判林男1年4月徒刑，因林男賠償女士官新台幣20萬元，並宣告緩刑3年定讞。

判決指出，林男為陸軍某指揮部士官長，民國106年5月間漢光演習期間某日中午，以天氣炎熱，他的寢室較為涼爽為由，邀女士官到寢室午休，趁著女士官睡著時以手撫摸女士官胸部得逞。

同年6月13日晚間，林男與女士官因為同連同袍退伍、晉陞在營區外聚餐，林男趁女士官不勝酒力，已醉至需人攙扶、意識模糊狀態，在聚餐結束回到營區後，將女士官攙扶到寢室休息，乘機撫摸女士官胸部。

林男在偵審時否認犯罪，辯稱不小心碰到被害人胸部，但女士官證稱曾質問林男為何摸她胸部，林男回答，「摸一下會死喔」。法官認為林男口出此語，已足徵女士官指述，絕非虛妄。

桃園地方法院審酌林男身為長官，竟未能克制自身情慾，2次對被害人乘機猥褻，使被害人身心受創，犯罪後否認犯行，且於遭被害人質問時，輕挑回應，並無悔意，判決林男有期徒刑2年。高院改判1年4月。

林男不服提起上訴，並與被害人達成民事和解，願意賠償新台幣20萬元。最高法院今天駁回上訴，並宣告緩刑3年。全案定讞。（編輯：方沛清）1110718