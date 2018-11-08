金酒洋將出師不利 熱身賽首役就受傷

（中央社記者龍柏安台北8日電）金門酒廠測試洋將杰倫出師不利，今天他在超級籃球聯賽（SBL）熱身賽首役，第2節因左膝受傷送醫，在少一名洋將利空下，金酒74比87不敵新北裕隆納智捷。

第16季SBL熱身賽本週在彰化縣立體育館開打，這也是各隊用來測試洋將與加速隊伍磨合的機會，沒想到金酒在熱身賽就折損了洋將杰倫（Jalen Billups）。

杰倫在第2節慢跑回場，在身邊沒有任何其他球員的情況下，突然左腳一拐接著就倒地，表情痛苦、雙手抱膝，接著就被抬出場外並送醫治療。

金酒首節打完僅落後5分，但受少了杰倫的影響，比分也被瞬間拉開，半場打完已以35比48落後。

對手洋將掛傷號，也讓裕隆用兵保守，大洋將桑尼（Sani Sakakini）全場只出賽14分27秒，9投5中，外加9罰6中攻下16分、8籃板，而另一名洋將泰瑞（Terry Thomas）同樣僅亮相19分23秒，就攻下全場最高的20分、5籃板與3助攻。

台北達欣工程今年簽下前美國職籃（NBA）探花名將梅約（O.J Mayo），這也是SBL史上最大咖洋將，不過他因護照失竊，來台行程也受到影響，預計明晚才會抵台，因此熱身賽確定不會亮相。

少了梅約助陣，達欣僅剩麥克連（Anthony McClain）單洋將獨撐，他雖拿下全隊次高的15分、11籃板，不過團隊籃板仍以40比55大幅落後，終場83比95吞敗。

富邦洋將歐頓（Daniel Orton）僅出賽21分44秒，繳出16分、17籃板的「雙十」成績單，且全隊12人輪番上場，共有11人有得分進帳，均衡火力也讓達欣防守顧此失彼。（編輯：陳怡璇）1071108