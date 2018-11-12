首入體育館報導球賽 伊朗女記者：美夢成真

伊朗女記者哈迪比10日首度進入德黑蘭自由體育場報導足球賽，她說：「美夢終於成真了。」（圖取自twitter.com/hediehkhatibi）

（中央社德黑蘭11日綜合外電報導）伊朗女記者哈迪比說，昨晚首度進入德黑蘭自由體育場（Azadi Stadium）報導足球賽時，她捏了自己一把，確認自己是不是在作夢。

任職伊朗體育報Goal的哈迪比（Hedieh Khatibi）說：「美夢終於成真了，我不知該笑還是該哭。」

「我無時無刻都在擔心，會不會有人走上前來要我離開。」

哈迪比坐在媒體區，還有上千名女性球迷到場觀看伊朗柏斯波利斯隊（Persepolis FC）在亞足聯冠軍聯賽（Asian Champions League）迎戰日本鹿島鹿角隊（Kashima Antlers）。

這是伊朗近40年來，開放最多女性入場觀賽，儘管柏斯波利斯隊終場敗給鹿島鹿角隊，也澆不熄球迷的熱情。

哈迪比說：「這些女性抵達時，所有男性都站起來，為她們喝采。」

「氣氛非常感人，8萬名伊朗男性以行動表達尊重和支持伊朗女性。」

改革派人士大讚婦女獲允入場觀看運動賽事，顯然是伊朗女性的一大勝利。

到場觀賽的國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）也樂見女性獲允進場，並盛讚這是足球史上「具有歷史意義且值得慶祝的一天，是真正的突破」。

但並非所有人都認為這是真正的勝利，因為這場賽事並非開放給所有想進場觀賽的女性。

哈迪比說，只有從事先準備名單中「精心挑選」出來的女性，才獲允進入體育場觀賽。

伊朗改革派報紙Sazandegi報導，雀屏中選的女性包括伊朗球員親戚及足球女將。

獲允進場觀賽的女性坐在不同區塊，進入體育館的路線也與男性不同。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1071112