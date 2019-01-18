雷納德輪休 暴龍靠西雅坎絕殺射下太陽

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）輪休，靠西雅坎（Pascal Siakam）的絕殺，以111比109擊敗鳳凰城太陽，拿下主場8連勝。

這場比賽剩下2分7秒時，暴龍兩分落後，先是兩罰俱中，接著伊巴卡（Serge Ibaka）跳投得手，反以兩分超前，在太陽里吉斯（Mikal Bridges）終場前13秒兩罰俱中後，兩隊以109比109戰成平手。

此時暴龍喊出暫停部屬最後一擊，在隊友拉開進攻空間的情況下，西雅坎切入後高擦板的挑籃命中，少了雷納德的暴龍，靠著絕殺的一擊以兩分之差險勝。

西雅坎說：「不論結果如何，我都想操刀最後一擊。」

西雅坎今天拿下10分、12籃板，得分雖不多，卻是價值連城，伊巴卡獲得全隊最高22分，勞瑞（Kyle Lowry）貢獻16分、9籃板，因為臀部問題休兵了幾場的邁爾斯（C.J. Miles）有13分進帳，范佛利特（Fred VanVleet）則是攻得15分，讓暴龍在過去7戰拿下6場勝利。

太陽的布克（Devin Booker）攻下全場最高30分，艾頓（DeAndre Ayton）貢獻15分、17籃板，烏布雷（Kelly Oubre Jr.）有18分進帳。

暴龍今天贏得辛苦，因為少了輪休的明星前鋒雷納德，上一戰對波士頓塞爾蒂克拿下33分的他，本季還未曾在球隊連打兩天比賽的情況下連續出賽。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080118