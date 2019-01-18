中職明星賽可望在高雄 吳志揚盼韓國瑜到場

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒明星賽今年有可能在高雄舉行，中職會長吳志揚表示，去年縣市長選舉之後，就對高雄市長韓國瑜提議，也希望他到場支持，韓國瑜欣然答應，不過目前雙方還沒談具體內容。

吳志揚指出，為了能讓職棒跟在地結合，近期正在拜訪各縣市首長。去年韓國瑜當選高雄市長後，吳志揚就跟他提議今年明星賽可以在高雄舉辦，吳志揚笑說：「我跟韓市長說你現在還有韓流，如果我們把明星賽帶到高雄，麻煩你那兩天可不可以在球場，有些人搞不好是來看你的，他說你要我翻筋斗都可以，這很像他的口吻。」

目前高雄並沒有職棒隊伍主場，吳志揚指出，由於之前中職已經有La New熊、義大犀牛2隊「北漂」，變成現今的Lamigo桃猿及富邦悍將，主場分別在桃園及新北。因此吳志揚希望企業能到高雄組隊，他說：「高雄本來就是很好的地方，有澄清湖棒球場，現在響應要回去南區，我想韓市長應該會有這個心。」

不論是有可能變成第五隊的味全龍，還是其他企業，吳志揚都希望未來球隊能跟在地連結，他表示，「如果連一個主場都找不到，那要怎麼經營球隊，第五、第六隊需要提這個計畫，中職全盤了解各縣市首長想法後，也可以給新球隊建議，幫他們促成。」

吳志揚表示，現在很多城市都希望爭取職棒去比賽，像花蓮、台東、雲林、嘉義等，除了比賽他也希望今年能舉辦巡迴棒球嘉年華，「職棒30年讓台灣民眾來分享，這樣巡迴各地，也可以藉機會了解各地成立隊伍可行性有多少。」（編輯：吳協昌）1080118