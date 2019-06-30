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伊斯特本網賽 詹詠然詹皓晴奪冠

最新更新：2019/06/30 12:31

（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天在2019伊斯特本網球賽女雙決賽，在首盤先失逆勢下連追2盤，以2比6、6比3、1比0（6）擊敗比利時與美國跨國聯軍奪冠。

伊斯特本網球賽是網壇四大賽、溫布頓網球錦標賽前最後一場草地暖身賽，詹詠然與詹皓晴這對姊妹花在伊斯特本一路過關斬將，最後高捧冠軍金盃，替下週開打的溫布頓錦標賽注入一記強心針。

詹詠然與詹皓晴今天在伊斯特本稱后，是姊妹聯手所拿下的第13座冠軍，也是兩人自2014年後，姊妹倆再次在伊斯特本聯手摘冠。

雙詹組合今天決賽面對的是比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）與美國的瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands），雙詹暖機太慢，開局就連丟4局，首盤先以2比6讓出。

所幸詹家姊妹次盤即時回神，前5局兩度攻破對手發球局，早早取得4比1領先，也以6比3扳回一成，將盤數追成1比1，也讓比賽回到原點。

決勝盤超級搶十，雙方一路糾纏互不相讓，比數也以6比6扯平，決勝時刻雙詹火力全開，靠著最後一波4比0攻勢強勢「甩尾」，以10比6拍下對手，歷經3盤惡戰有驚無險脫困，順利拿下冠軍。（編輯：唐聲揚）1080630

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