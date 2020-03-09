全中運資格賽如期舉行 不開放參觀

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）全國中等學校運動會4月18日到4月23日在屏東舉行，其中桌球、羽球、網球資格賽將於明天至15日開打，大會已公告防疫措施。屏東縣長潘孟安今天在臉書公告，不開放觀眾入場。

潘孟安在臉書表示，經體育署、全中運執委會討論後決議，目前全中運賽事如期舉行，並且做好最嚴謹賽事、防疫準備，讓選手順利進行賽事；明天起的資格賽，「不開放一般觀眾入場」，當天參賽的每一名選手只能讓2名家長入場陪同，所有進場人員也必須按照防疫SOP入場。

縣府表示，桌球、羽球和網球的資格賽除了不開放一般觀眾入場，每個場地只開放單一出入口，每名進場者都要量體溫，裁判、選手、隊職員及工作人員，須持證件進場，一律量測體溫、填寫自主健康管理表，居家檢疫、居家隔離及自主健康管理未解除者，不得入場。

明天起的桌球賽地點在枋寮高中體育館及建興國小活動中心；羽球賽在屏東縣立體育館；網球賽在屏科大網球場。

縣府體育發展中心代理主任許沛祥表示，正式賽事選手約有3000多人，防疫措施將視當時的武漢肺炎疫情狀況訂定。（編輯：黃世雅）1090309