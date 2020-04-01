若NBA例行賽取消 球員恐減薪25%

（中央社記者黃巧雯台北1日綜合報導）武漢肺炎疫情衝擊，美國職籃（NBA）仍持續停賽，美國媒體今天報導，聯盟正與美國國家籃球協會球員工會討論，若後續例行賽取消，可能將扣除球員25%薪資。

根據勞資協議，若因傳染病等不可抗力因素缺席比賽，每錯過一場比賽，球員將損失年薪約1%。

NBA在爆發首例球員感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）後宣布停賽，至今已近3週，但NBA目前並未計畫取消比賽，仍希望在疫情趨緩後，能恢復例行賽和季後賽。

美國媒體ESPN報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）正與球員工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）以及工會律師團討論，球員因停賽可能損失的薪資幅度。

由於先前NBA已承諾4月1日（美國時間）正常發放球員薪資，若聯盟與工會在下一個發薪日4月15日前未能達成共識，依舊會先如期支付全額薪資，待未來確定減薪比例後，再要求球員返還。

NBA薪水採分12期或24期發放，其中包括洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在內，434名球員中僅不到1成球員選擇11月15日至5月1日期間支薪，目前只差2期薪水未領取，由於詹姆斯下一季仍有合約在身，聯盟屆時仍可從下季薪水扣抵。

剩餘9成的球員在4月1日後，仍有14筆薪水未入帳，NBA未來可將球員一定比例的薪資存入託管帳戶，待確定剩餘比賽場次後，再返還給球員或交由NBA保留。（編輯：張芷瑄）1090401