秋行軍蟲防疫 總統：中央地方聯手減少農民損失

（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）秋行軍蟲入侵台灣，總統蔡英文今天到嘉義縣視察防疫時指出，中央、地方共同面對防疫工作，除持續有效率措施，並提供農民最大協助，將危害降至最低，讓農民損失降到最小。

蔡總統下午在農委會副主委陳駿季、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文及蔡易餘等人陪同下，前往嘉義縣六腳鄉一處有機農場的玉米田視察秋行軍蟲危害情況。

蔡總統表示，剛發現秋行軍蟲時，農委會就採取非常警覺態度面對，中央、地方政府很快就成立應變機制，同時也鼓勵民眾及農民通報。雖然通報案例多，但確認的比例少，後續也採取有效處理方式。

蔡總統指出，處理的階段，第一階段是掩埋、焚燒，現在進入第二階段的強制噴灑農藥，目前則將進入自主管理的階段。中央、地方需共同面對防疫工作，提供農民最大的協助，地方更要準備好人力及資材，與中央一起合作，讓辛苦的農民不要受到太大的損失。

蔡總統表示，農委會對受影響的農民，提供相關補償措施，目前持續進行有效率的防疫措施，務必讓秋行軍蟲在台灣產生的危害程度降至最低，讓農民損失降到最小。

陳駿季簡報指出，截至昨天止，全台已發現秋行軍蟲的成蟲數量有113隻，因此，已於18日起進入防疫的第二階段，對區域內所有植株，由地方政府督導噴灑藥劑防治。

翁章梁表示，嘉義縣確定受秋行軍蟲危害的田區，主要集中在六腳鄉等5個鄉鎮，截至昨天為止，確定有15處田區、受害面積約5.5公頃，均已完成處置作業。

翁章梁指出，嘉義縣發現秋行軍蟲案例後，縣府立即配合中央成立應變小組，第一時間就到受害農田當面與農民溝通、說明，就是怕幼蟲化蛹、成蟲後，疫情會擴散、壓不住；目前在東石鄉已發現成蟲，防疫已從第一階段的掩埋、焚燒，轉到第二階段的全區噴藥。

另外，蔡總統原本安排前往嘉義縣政府前廣場參加「2019吃喝玩樂 勁在嘉義」活動，希望與鄉親一起同樂，但因嘉義縣下大雨，場地積水，因此，相關活動取消。（編輯：戴光育）1080623