郭台銘親送月餅 王金平回贈埔鹽順澤宮冠軍帽

（中央社記者范正祥台北11日電）鴻海創辦人郭台銘今天親自到立法院鎮江會館拜會並送月餅給前立法院長王金平，王金平回贈埔鹽順澤宮冠軍帽。郭台銘說，人民的利益必須大於黨的利益，人民的利益必須重於黨的旨意。

關於總統大選，王金平回應媒體詢問時重申，絕對不會去當副手。

郭台銘送給王金平的月餅，裡面貼了4張紙條，寫著「莫忘初衷」、「上天指路」、「順應因緣」、「闔家安康」。

王金平感謝郭台銘贈禮，他並當場詮釋，「莫忘初衷」就是捍衛中華民國，維護台灣主權，確保民主自由制度；「上天指路」就是上天指一條光明的路給大家走、給大家選擇；「順應因緣」就是順應道，順著因緣走就是大道，道是宇宙的能量，有與無的相生，萬事萬物運行的法則；「闔家安康」是祝福大家闔家平安健康。

收到月餅後，王金平除了回贈慈善教育機構製作的月餅給郭台銘，並準備了「神秘小禮物」，就是近日爆紅的「埔鹽順澤宮」帽，祝福郭台銘「心想事成」。

這頂帽子因為挪威選手艾登（Gustav Iden）戴「埔鹽順澤宮」帽拿下法國鐵人三項冠軍，消息曝光後，很多信眾、考生索取帽子而爆紅。

郭台銘與王金平公開互動約1小時。過程中，王金平指出，現在社會詬病六失，包括政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、兩岸失和、國家失去總目標。

王金平表示，他指出現在社會詬病六失，是語重心長。他呼籲，希望國人能夠往這方面思考，不要只是從細細節節去想事情，不然4年後，台灣仍然無法提升。

郭台銘表示，王金平是國家之寶，論政經驗未來一定對國家有貢獻。大家說王金平只會喬事情，王金平不是只會喬事情，若不明白事情道理是沒辦法喬事情的。

王金平會後接受媒體聯訪，被問到送郭台銘帽子，是否祝郭台銘2020要冠軍。王金平說，郭台銘是大企業家，也有志於為國家、為全民服務，那祝福他心想事成。

被問到如何看待郭台銘會不會選總統，王金平說，郭台銘沒有告訴他，郭台銘有自己的立場，不久以後就會很清楚了。他認為，應該由郭台銘自己來講比較好。

至於自己會不會出來選總統，王金平表示，順著因緣走，「現在叫我說什麼我也很難說」。他說，「一切看情勢的演變再說嘛，所以我沒有說我要怎麼樣嘛。」（編輯：蘇龍麒）1080911