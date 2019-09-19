回應時力擬徵召選總統 黃國昌：沒有意願

立委黃國昌19日被問到，如果被徵召，選或不選；黃國昌說，他沒有意願，也不在待辦事項中。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北19日電）時代力量黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一。黃國昌今天被問到，如果被徵召，選或不選；黃國昌說，他沒有意願，也不在待辦事項中。

時代力量握有總統大選門票，可直接推薦總統候選人，是否自推人選或和其他勢力結盟備受矚目，而時代力量昨天表示，正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌為優先考量選項之一。

對此，黃國昌今天在時代力量黨團會議室受訪表示，他沒有參與黨中央的運作，因此針對2020選舉的各式各樣提名辦法，毫無所悉。

記者詢問黃國昌，是否有參選總統的意願；他說，這問題回答過蠻多次的，對他來說，現在最重要的工作，一方面是在國會的職務必須做完，另一方面所關心的議題為台灣的下一步，台灣目前所面臨的困難，執政黨在4年以前所承諾的改革還沒做到，希望在這屆立委的最後一個會期加速完成。

媒體追問，若真的被徵召，是選或不選；黃國昌指出，對他來講，自己沒有意願，也不在待辦事項中，如果大家要理性討論這個問題，他希望看到的是，在接下來的選舉，不管是總統還是立委選舉，不同候選人能夠多在公共政策上討論。

黃國昌也說，就他個人觀察，選戰走到今天，看到比較多的是政治上揣測、臆測，還沒看到在公共政策上有具體立場；在與中國關係上，民進黨與國民黨有非常不一樣看法，北京政權過去對台灣的欺凌、打壓、恐嚇，他完全沒辦法認同，因此他不斷提出要強化台灣民主防衛機制，希望這不是單純口號，而是要有具體的行動。（編輯：林興盟）1080919