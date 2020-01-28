朱立倫表態不選黨主席 聚焦對美關係人才培育

（中央社記者余祥台北28日電）前新北市長朱立倫今天表態不投入國民黨主席補選。親朱人士表示，朱年前與青壯世代密切會面，表達若青壯世代有決心參選，朱將與他們共同承擔、分進合擊，接下來將花更多心力在人才培育、對美關係等，助黨擴展版圖。

國民黨黨主席補選將在3月7日舉行，目前有前副主席郝龍斌、青壯派立委江啟臣等人表態參選；原本黨內呼聲高的朱立倫選在年初四在臉書表態，「改造一定有我，改選不必在我」。

親朱人士表示，朱立倫並非不願承擔，他在年前密切與黨內青壯派立委蔣萬安、江啟臣、林奕華以及連任失利的李彥秀會面，並表達若青壯派或其他人希望他參選黨主席補選，他一定會承擔；但若青壯世代或其他人有這樣的決心出馬角逐黨主席，朱立倫則將與他們分進合擊。

所謂的分進合擊，親朱人士指出，朱立倫在臉書中提及國民黨改造的5大領域，包括黨務重整，組織再造、世代傳承，人才培育、台灣定位，兩岸論述、民生政策，影子內閣、對美關係，國際連結等，除黨務重整屬於黨主席職權，其他都是朱立倫能發揮所長，為黨努力的地方。

黨內人士認為，黨務組織改革其實只佔一小部分，從過去幾次選舉看下來，國民黨一定要向外擴張版圖，才可能再起，而人才的培育、影子內閣、對美國的連結等更是至關重要。

黨內人士說，許多政策幕僚，包括幫忙國民黨總統選戰的馮燕、蔡玉玲、林祖嘉、何思因等學者，都是朱立倫老班底，朱立倫也是在黨內少數能連接上下兩個世代的人，而國民黨內跟美國最熟的人更非朱立倫莫屬，朱立倫就算不是黨主席，也可擔任黨與外界、跟年輕世代的橋梁，沒有特定黨職身分也許讓朱手腳更放得開。

不過，外界也質疑，朱立倫不參與黨主席補選，下一步怎麼走。黨內人士表示，如果這一次國民黨改造不成功，黨就沒有未來，遑論2021黨主席選舉、2024總統選舉，談論位子也不再重要，「所以朱一定會用力投身改造工程」。

至於朱立倫在黨主席補選中將會力挺誰，親朱人士表示，朱立倫跟郝龍斌、江啟臣都曾聊過75分鐘以上，未來還是會持續見面討論黨內改造，目前黨主席補選還沒有到登記階段，朱立倫會支持跟他走相同改造路線的人。

根據國民黨黨主席補選時程，1月17日起到2月3日開放參選人進行黨員連署，1月30日至1月31日受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記，3月7日進行投開票。（編輯：林孟汝）1090128