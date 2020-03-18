美股道瓊漲逾千點 台股10年線有撐醞釀反彈

美國白宮擬祭出約1兆美元經濟刺激方案，17日美股道瓊工業指數終場大漲1048.86點，漲幅5.2%。法人表示，台股後續須量縮才有利止跌，短線仍有機會醞釀反彈。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股道瓊大漲1048點，台股7日大跌278點，創14個月低點。法人表示，台股後續須量縮才有利止跌，下檔在10年線附近有支撐，台股短線仍有機會醞釀反彈。

美國白宮擬祭出約1兆美元經濟刺激方案，振奮市場人心。美股道瓊工業指數終場大漲1048.86點，漲幅5.2%，收在21237.38點。標準普爾500指數勁揚143.06點，漲幅6%，收在2529.19點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲430.19點，漲幅6.23%，收在7334.78點。

台股17日走勢震盪，終場不敵沉重賣壓，收跌278.14點，收在9439.63點，創14個多月新低，跌幅2.86%，成交值新台幣2360.58億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超219.89億元。

法人表示，外資賣壓沉重，台股17日帶量下跌，後續須量縮才有利止跌，下檔支撐為10年線約9112點附近，上檔壓力在5年線約9965點附近，儘管日KD技術指標向下開口擴大，不過日KD已進入超賣，台股短線仍有機會醞釀反彈。

面板廠友達光電董事長彭双浪17日表示，雖然武漢肺炎疫情升溫，卻可能讓中國政府因為擴大補貼民生需求，反而降低對面板業的補貼，使產業競爭趨於公平。

半導體矽晶圓廠環球晶去年獲利持續攀高，歸屬母公司淨利新台幣136.44億元，改寫歷史新高紀錄，每股純益31.35元，董事會決議每股配發25元現金。

金屬機殼廠可成17日宣布將自集中交易市場買回公司股份2.5萬張，占已發行股份3.25%，預定買回價格為新台幣132元至354.2元。

配合馬來西亞政府全面封城，中鋼馬來西亞工廠將停工14天，這是中鋼海外工廠第一次碰到強制停工令，其他海外工廠目前並未遇到同樣問題。（編輯：張均懋）1090318