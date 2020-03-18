更多編輯台推薦新聞：
美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者
國際

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者

武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退恐已開始
國際

武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退恐已開始

花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】
生活

花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚
文化

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整
首頁 / 重點新聞

美股道瓊漲逾千點 台股10年線有撐醞釀反彈

最新更新：2020/03/18 07:59
美國白宮擬祭出約1兆美元經濟刺激方案，17日美股道瓊工業指數終場大漲1048.86點，漲幅5.2%。法人表示，台股後續須量縮才有利止跌，短線仍有機會醞釀反彈。（中央社檔案照片）
美國白宮擬祭出約1兆美元經濟刺激方案，17日美股道瓊工業指數終場大漲1048.86點，漲幅5.2%。法人表示，台股後續須量縮才有利止跌，短線仍有機會醞釀反彈。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股道瓊大漲1048點，台股7日大跌278點，創14個月低點。法人表示，台股後續須量縮才有利止跌，下檔在10年線附近有支撐，台股短線仍有機會醞釀反彈。

美國白宮擬祭出約1兆美元經濟刺激方案，振奮市場人心。美股道瓊工業指數終場大漲1048.86點，漲幅5.2%，收在21237.38點。標準普爾500指數勁揚143.06點，漲幅6%，收在2529.19點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲430.19點，漲幅6.23%，收在7334.78點。

台股17日走勢震盪，終場不敵沉重賣壓，收跌278.14點，收在9439.63點，創14個多月新低，跌幅2.86%，成交值新台幣2360.58億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超219.89億元。

法人表示，外資賣壓沉重，台股17日帶量下跌，後續須量縮才有利止跌，下檔支撐為10年線約9112點附近，上檔壓力在5年線約9965點附近，儘管日KD技術指標向下開口擴大，不過日KD已進入超賣，台股短線仍有機會醞釀反彈。

面板廠友達光電董事長彭双浪17日表示，雖然武漢肺炎疫情升溫，卻可能讓中國政府因為擴大補貼民生需求，反而降低對面板業的補貼，使產業競爭趨於公平。

半導體矽晶圓廠環球晶去年獲利持續攀高，歸屬母公司淨利新台幣136.44億元，改寫歷史新高紀錄，每股純益31.35元，董事會決議每股配發25元現金。

金屬機殼廠可成17日宣布將自集中交易市場買回公司股份2.5萬張，占已發行股份3.25%，預定買回價格為新台幣132元至354.2元。

配合馬來西亞政府全面封城，中鋼馬來西亞工廠將停工14天，這是中鋼海外工廠第一次碰到強制停工令，其他海外工廠目前並未遇到同樣問題。（編輯：張均懋）1090318

延伸閱讀
美降息4碼期貨盤重挫 台股反彈力道待觀察美股大漲逾千點 法人看連動效應支撐台股美股大漲逾400點激勵 有利台股表現

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報