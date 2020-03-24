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日銀進場購入ETF激勵 日經收盤狂漲1204點

最新更新：2020/03/24 15:05

（中央社東京24日綜合外電報導）日本東京股市今天在日圓走軟，以及日本央行進場購入指數股票型基金（ETF）等利多消息激勵下，日經指數收盤狂漲1204點。

東海東京研究所（Tokai Tokyo Research Institute）分析師鈴木誠一（Seiichi Suzuki）表示：「美元一面倒走強。另外，日銀進場敲進ETF，也對投資人信心帶來提振。」

岡三證券公司（Okasan Securities）經紀人山本信一（Shinichi Yamamoto）表示：「市場信心今天仍樂觀。但不太可能只有東京股市反彈，其他股市卻還在苦苦掙扎。」

儘管美國聯邦準備理事會（Fed）宣布最新緊急措施，但政府龐大的經濟刺激方案卻在國會卡關，拖累前一天的美股挫跌，道瓊工業指數收盤重挫3.0%。

山本信一表示：「在疫情目前還不見落幕跡象下，我們預期會看到股市走勢上下震盪。」

日經指數收盤暴漲1204.57點，漲幅達7.13%，收在18092.35點。東證股價指數（Topix）收盤勁揚41.09點，或3.18%，來到1333.10點。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1090324

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