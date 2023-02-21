上海人只想生1個 2022年1孩率逾7成

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）上海市發布2022年人口監測統計，有上海戶籍且生育的人口中，養育1個孩子的比率高達73.8%，2孩率則為24.34%，女性平均初育年齡30.36歲。2022年生育率為0.7，低於2021年東京與新加坡的1.08、1.12。

上海市衛生健康委員會於20日在官網上發「上海市2022年度人口監測統計資料」分析去年上海的生育率與女性生育年齡等。

根據這份資料，擁有上海戶籍且有生育的女性中，73.80%只育有1個孩子，24.34%有2個孩子，僅1.86%有3個及以上的孩子；若將統計範圍擴大至上海常住人口，1孩率降至66.01%，2孩率升至29.46%、多孩率升至4.53%。

數據顯示，2022年上海戶籍人口的生育率為0.7。

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綜合日本厚生勞動省、新加坡總理公署國家人口及人才署去年發布的資料，2021年東京的生育率為1.08、新加坡為1.12。

資料顯示，2022年上海常住人口中，育齡女性人數達到623.51萬人，已婚育齡女性人數408.23萬人。而在2022年的戶籍人口中，育齡女性人數為293.24萬人，已婚育齡女性為184.72萬人。女性平均初育年齡為30.36歲，平均生育年齡為31.18歲。（編輯：周慧盈）1120221