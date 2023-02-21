更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型
國際

俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻
國際

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

上海人只想生1個 2022年1孩率逾7成

2023/2/21 14:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海21日電）上海市發布2022年人口監測統計，有上海戶籍且生育的人口中，養育1個孩子的比率高達73.8%，2孩率則為24.34%，女性平均初育年齡30.36歲。2022年生育率為0.7，低於2021年東京與新加坡的1.08、1.12。

上海市衛生健康委員會於20日在官網上發「上海市2022年度人口監測統計資料」分析去年上海的生育率與女性生育年齡等。

根據這份資料，擁有上海戶籍且有生育的女性中，73.80%只育有1個孩子，24.34%有2個孩子，僅1.86%有3個及以上的孩子；若將統計範圍擴大至上海常住人口，1孩率降至66.01%，2孩率升至29.46%、多孩率升至4.53%。

數據顯示，2022年上海戶籍人口的生育率為0.7。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

綜合日本厚生勞動省、新加坡總理公署國家人口及人才署去年發布的資料，2021年東京的生育率為1.08、新加坡為1.12。

資料顯示，2022年上海常住人口中，育齡女性人數達到623.51萬人，已婚育齡女性人數408.23萬人。而在2022年的戶籍人口中，育齡女性人數為293.24萬人，已婚育齡女性為184.72萬人。女性平均初育年齡為30.36歲，平均生育年齡為31.18歲。（編輯：周慧盈）1120221

#上海
#上海市
#新加坡
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族