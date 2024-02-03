「蟲師」漫畫家漆原友紀 睽違13年再度訪台

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（中央社記者王寶兒台北3日電）睽違13年，日本漫畫家漆原友紀應出版社之邀再度訪台舉辦簽名會，她以首部長篇作品「蟲師」聞名，繁體中文版今年問世20週年，有讀者今天特別向她道謝，曾在受霸凌時因「蟲師」帶來力量。

漆原友紀在1998年因獲得日本講談社AFTERNOON四季賞而出道，隔年連載「蟲師」讓她一炮而紅，故事講述主角如何解決人與蟲的各種問題，並以此為職業而展開不同旅行。作品除改編同名電視動畫，日本知名導演大友克洋也曾執導真人版電影。

漆原友紀曾在2011年訪台參加漫畫博覽會，今天在台北國際動漫節舉辦簽名會後接受媒體聯訪，回憶上回訪台時就有許多讀者前來支持活動，留下美好回憶，這次更能感受到台灣讀者的熱情，相當感動。

漆原友紀說，簽名會上有幾名讀者令她印象深刻，且都提及過去閱讀「蟲師」時正處於生活艱辛的狀態，有人曾在學生時代時被霸凌，「蟲師」給予許多鼓勵與精神上的支持，「甚至使用『救了我』的強烈字眼」，讓漆原友紀深深被觸動，甚至回想起讀者的話時，她還有些哽咽。

有些讀者則特別拿著13年前參加簽名會的簽繪板前來與漆原友紀「重逢」，還有母女檔同為粉絲，這些都令漆原友紀印象深刻。除「蟲師」外，漆原友紀其他作品另包含「水域」、「貓往西走」等，也成為讀者們的共同記憶。

漆原友紀分享，創作「蟲師」時從沒想過這部作品能夠獲得這麼多人的喜愛，「蟲師」中有許多情節源自她小時候聽過的日本傳說故事，她並不了解那些故事的時代或背景，創作時也不會特別深入其中，憑藉「為傳說賦予新故事」的心情而創作。

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「蟲師」已推出10集單行本完結，另有特別篇。漆原友紀說，陸續有其他創作，但還是一直有關於「蟲師」的創作想法，未來或許有新體驗或感觸，讓她重拾「蟲師」創作。

漆原友紀笑說，自己很喜歡古老建築，此次訪台前還做了功課，去造訪台北迪化街、台北郵局、撫台街洋樓等，她過去作品場景多以日本為主，接下來若有其他創作會想嘗試海外背景的故事，「也許可以考慮放進台灣建築。」（編輯：李亨山）1130203