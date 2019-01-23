華碩4度上榜 獲財富雜誌評為最受推崇公司

（中央社記者吳家豪台北23日電）美國「財富」（Fortune）雜誌公布2019年全球最受推崇公司，電腦品牌廠華碩第4度登上榜單，也是電腦類別中唯一來自台灣的企業。

華碩董事長施崇棠表示，華碩很榮幸再次獲得「財富」雜誌評選為全球最受推崇公司，展現華碩在逆風的產業環境中依然堅守企業正道，力圖體質強化、永續創新發展的精神再獲國際肯定。

施崇棠說，華碩也將持續追尋無與倫比，以成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業為品牌願景。

今年在電腦類別的榜單中，前5名依序為蘋果公司（Apple）、戴爾科技（Dell Technologies）、惠普（HP）、佳能（Canon）、華碩。

全球最受推崇公司排行榜由「財富」雜誌每年針對全球企業聲譽進行調查及排名，候選企業來自美國前1000大公司及「財富」全球500強數據庫中營收超過100億美元的非美國公司，篩選出52個行業類別、共計680家企業進入評選名單。

其中，「財富」雜誌針對「創新力」、「財務穩健」、「產品與服務品質」、「社會責任」、「長期投資價值」及「國際競爭力」等9大面向進行評比。（編輯：楊凱翔）1080123