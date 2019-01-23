高市邀金管會合作 成立高雄金融科技創新園區

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄金融科技創新園區基地預估6月底可提供業者進駐。高雄市政府今天表示，已邀請金管會實地勘察場地，研商整合未來合作推動項目，為南台灣金融產業發展增添科技創新能量。

高雄市政府經濟發展局產業服務科表示，為推動智慧城市建設，促進人工智慧、物聯網、大數據分析等創新科技產業發展，將於新興區中正路財稅行政大樓成立智慧高雄創新科技基地，作為創新智慧科技的培育與實驗場域，提供新創團隊創業空間及輔導資源。

基地裝修工程正進行中，預估6月底前可招募業者陸續進駐，其中「創新金融科技」(Fintech)將是主要推動的領域之一。

經發局新聞稿指出，金融科技為智慧城市發展重要一環，高雄擁有完整製造業上下游供應鏈，以及優良海空港，適合發展具地方特色的金融創新產業。

市府去年底拜會行政院金管會時提出於財稅大樓部分空間設立「高雄金融科技創新園區」構想，獲得主委顧立雄支持，並表示在經費及人力許可範圍內將全力協助，視園區發展狀況安排相關創新金融科技服務。

經發局表示，市府已邀請金管會至高雄，實地勘察場地並參加座談，針對高雄發展金融科技的特色與利基，以及園區初期營運需求交換意見，研商整合未來合作推動項目，為南台灣的金融產業發展增添科技創新能量。(編輯:孫承武)1080123