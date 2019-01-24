挺國旅擴大內需 國發會將跨部會研議鬆綁法規

（中央社記者潘姿羽台北24日電）國家發展委員會主委陳美伶今天說，為鼓勵國民旅遊、支持擴大內需，年後預計找交通部、農委會、內政部檢視發展觀光條例等法規，看民宿、導遊、農地使用等方面有無鬆綁空間。

今年經濟成長力道放緩，政府端出擴大內需方案，經濟部長沈榮津今天公開表示，將透過節能家電及電動機車補助方案，盼能帶動內需市場熱度。

陳美伶則說，台灣許多地方很好玩、很有故事性，希望能多鼓勵國民旅遊，不過現行法規如發展觀光條例，仍有些限制，例如，民宿、導遊都有不少資格限制，不少民眾也希望放寬；另外，推動地方創生政策時，不少產業會與農業結合，但有時也會受農地農用的限制影響。

陳美伶表示，預計農曆年後，會找交通部、農委會、內政部，就地方認為需要鬆綁的法規，特別是旅行相關的，看看有沒有可以鬆綁的部分；而地方創生政策也會跟小旅行、生態旅遊結合。

外界認為今年景氣成長可能趨緩，陳美伶表示，主計總處與中央銀行對於今年下半年景氣都還沒有完全看壞，政府的態度還是比較審慎，會隨著經濟情勢變動，隨時檢視擴大內需政策有無進一步需調整的地方。（編輯：李信寬）1080124