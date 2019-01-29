東區商圈名店紛出走 房仲：租金不降繁榮不再

（中央社記者韋樞台北29日電）40年老餐廳永福樓不敵高房租決定另覓地點重新營業，忠孝東路4段商圈高房租嚇跑名店又一樁。房仲表示，礙於政商關係，老房東不願也無法降租，但實際只要降房租，商圈繁榮依舊。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，忠孝東路4段商圈的店面價格大致以民國99年為分水嶺，民國94年到99年時每坪約新台幣120萬元，但99年到104年卻飆漲到每坪700萬元到1000餘萬元的天價。

黃獻寬指出，現階段忠孝東路4段商圈一樓街邊店租金每坪約1.5萬元到1.8萬元，二樓以上租金為一樓的1/3，約5000元到6000元，但早年此商圈一樓街邊店每坪2萬多元時，二樓以上也是每坪5000元到6000元，顯然目前二樓以上租金偏高。

他發現，早年購進當地商圈店面的房東大都是附近住戶，經濟能力不錯、口袋夠深，手邊有錢就投資買店面，且這些有錢的房東大都有群聚，彼此熟稔，甚至有生意上的往來，當其中一位房東想降房租時，有可能會遭到其他房東的質疑是否「缺錢、生意做不下去才降價」，為了礙於面子和真正的生意往來，店面租金只升不降，久而久之，房客怎受得了。

而民國99年之後的店面因為房價太高，房東之間也沒有一定的聯繫，若是碰到願意承接的下一手買家，有賺就走，而願意來承租的房客也是抱著短打的心態，生意經營半年為試溫期，若是難以繼續就不再續租，造成當地店面一直換招牌，老顧客留不住，新客人還沒習慣，顧客黏著度不夠，最後店面不是拉下鐵門貼招租條，就是短租給拍賣會和夾娃娃機。

他認為，當商圈的業種改變後，原有的消費氣氛消失，顧客不再上門，自然而然商圈就會形成螺旋式沒落；目前仍在忠孝東路4段商圈的店家有的是租約未到期，一旦到期之後，這些店家還是否會留在當地都是未知數，若高房租的型態不變，忠孝東路4段商圈的沒落沒有最糟只有更糟。

不過香港商匯泓不動產投資顧問副總經理吳懿倫認為，忠孝東路4段商圈的房東有些是個人早年買進，有些則是財團或法人組織，財團因為有一定的投報率限制，房租不容易調降，但個人房東可以隨大環境景氣變化彈性調整。

吳懿倫指出，個人房東不怕被房客要求降房租，只怕整個商圈沒落，因此房客每半年頻換一次，房東自然會感受應該降房租換來較長遠的租期，只要房東願意降房租，名店自然會回來，名店回來後整個消費氣氛又會好轉，屆時再視市場行情調整租金。

他發現，有些忠孝東路4段商圈的房租從去年起開始調降，只是還沒有降到房客心目中的理想價位，估計還要再兩年的時間，整個商圈的房租才會落底盤整，待名店一一重回商圈後，整體商圈的繁榮才會重現。（編輯：黃國倫）1080129