匯市封關 金狗年新台幣貶值4.56%

新台幣兌美元「金狗年」在美中貿易戰的紛擾及台股告別萬點行情後，全年貶值1.403元，年線終止連二升。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北1日電）台北匯市今天封關，新台幣兌美元今天收30.745元，貶0.5分，「金狗年」在美中貿易戰的紛擾及台股告別萬點行情後，全年貶值1.403元，貶值幅度4.56%，年線終止連二升。

外匯交易員分析，新台幣金狗年走貶有3大原因，首先，狗年最大的國際事件就是美中貿易戰，貿易爭端導致人民幣趨弱，亞幣跟著走貶；貿易戰現在進入90天的喘息期，新一輪談判剛結束，後續未明，很可能還是會成為農曆年後影響匯市的重要關鍵。

其次，美國過去一年持續升息，帶動美元走強，壓抑了新台幣升值力道。

股匯市具有連動性，外匯交易員也指出，台股去年10月結束了史上最長萬點行情，算是回檔修正，不過也因為揮別萬點，外資有比較明顯的撤出狀況，導致新台幣走弱。

金狗年結束，迎來的是豬年，在春節9天長假過後，台北股匯市將於2月11日開盤；外匯交易員表示，美中貿易戰持續是市場關注重點，春節期間也可能有新的國際局勢，台北股匯市的開盤行情仍得觀察這段期間的國際市場變化而定。

新台幣兌美元今天開盤價為30.750元，最高30.725元、最低30.775元，收盤收30.745元，貶0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額9.085億美元。（編輯：楊玫寧）1080201