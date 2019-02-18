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台股盤中大漲百點 突破壓力區

最新更新：2019/02/18 11:23
台股18日開高走高，盤中上漲百點。（中央社檔案照片）
台股18日開高走高，盤中上漲百點。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北18日電）美股上週五收紅，亞股今天欣欣向榮，台股今天開高走高，盤中上漲百點，高點至10165點，突破半年線、頸線等重要壓力區，但成交量未放大，台積電遇財測下修利空不跌反漲。

美股上週五收紅，因市場對美中貿易談判的發展樂觀以對，其中，道瓊工業指數終場上漲443.86點，或1.74%，收在25883.25點，連8週週線收紅；歐洲股市上週五也勁揚。

至10點55分，台股加權指數來到10151點，上漲86點，漲幅0.86%，成交值來到新台幣568億元。觀察各類股走勢普遍走揚，其中油電燃氣類股特別強勢，盤中上漲逾3.37%。

台股半導體指標台積電下修財測，多數都強調股價短線18日將面臨修正壓力、中期則僅能於區間整理，但台積電今天不跌反漲，盤中股價上漲3元，漲幅1.32%，至230元。

觀察其餘權值股走勢，鴻海上漲1.4元，漲幅1.9%，至71.7元。股王大立光上漲80元，至4010元，漲幅逾2.0%。

被動元件族群今天強勢，華新科上漲逾3%，至191.5元；國巨上漲逾3.4%，至372.5元，分居台股成交值第一與第二。

台股今天一口氣突破半年線10112點、頸線10148點壓力區，國泰證期表示，美股反彈格局延續，加上國際資金充沛，外資在台股操作維持偏多，台股季線（9796點）以下均線呈多頭排列，短期趨勢走多不變，但只要月線（9925點）支撐不破，則強勢反彈行情仍將持續。（編輯：鄭雪文）1080218

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