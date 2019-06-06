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金管會：台上市櫃條件多元 沒比陸科創板嚴格

最新更新：2019/06/06 20:17

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）中國科創板開閘，金管會強調，台灣現行上市櫃條件多元化，也沒比科創板嚴格，目前未觀察資金被吸至香港、中國。不過，金管會將持續追蹤，適時提出因應措施。

上海證券交易所昨天召開科創板股票上市委員會今年第1次審議會議，會中通過微芯生物、安集科技、天准科技3家企業發行上市申請，將成為首批登陸科創板的企業。

對此，金管會表示，台灣現行上市櫃條件多元化，也沒有比科創板嚴格，且審查首次公開發行（IPO）時間較短，已縮至6週，較科創板審查半年更短。

金管會以生技業上市條件為例說明，若企業取得經濟部工業局意見書，即可豁免其獲利條件，不像科創板，要求市值門檻、研發期程，台灣條件要求較寬鬆，另外，台灣與中國想要爭取外國上市櫃案源也不同。

金管會表示，目前還沒觀察到投資資金移往至香港、中國。不過，金管會已請證交所持續追蹤科創板進度、實施情形，適時提出因應措施。

金管會指出，中國所本來就有主板、創業板、中小企業板，據了解，增列科創板開放主要對象為尚未獲利、同股不同權或是紅籌股企業。而港交所曾在去年修訂「上市規則」，大量吸納陸企至香港掛牌，推測中國因而增列科創版。

金管會指出，亞洲只有新加坡、香港同意同股不同權，金管會基於公司治理以及投資人權益保障，現階段不會同意同股不同權。

另外，金管會訂下近2年要新增100家IPO的目標，去年有60家企業掛牌上市櫃，今年前5月共有18家掛牌。官員說，對於今年達到100家IPO相當樂觀。（編輯：黃國倫）1080606

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