更多編輯台推薦新聞：
臉書查證機制啟動 連續發布不實資訊將遭移除
科技

臉書查證機制啟動 連續發布不實資訊將遭移除

對一國兩制喪失信心 港人移民台灣大增
兩岸

對一國兩制喪失信心 港人移民台灣大增

挪威夏日島珍惜夏季時光 想成首個無時間地區
國際

挪威夏日島珍惜夏季時光 想成首個無時間地區

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
加拿大巡防艦航經台灣海峽 國防部：自由航行
首頁 / 證券

G20川習會成局 台股半導體市值增近3000億元

最新更新：2019/06/19 17:31

（中央社記者張建中新竹19日電）G20川習會確定成局，美中貿易緊張降溫，激勵費城半導體指數大漲逾4%，帶動台灣半導體類股指數上揚3.35%，單日市值激增近新台幣3000億元。

美中貿易戰持續牽動國際股市，美國總統川普在推特發文，提到他與中國國家主席習近平下週將在20國集團(G20)峰會期間舉行「廣泛會談」，投資人看好兩國貿易談判前景，激勵國際股市強漲。

道瓊工業指數漲353.01點，漲幅1.35%，市場視為是貿易戰指標的費城半導體指數更大漲4.3%，台股今天也出現價量齊揚走勢，終場指數收在10775.34點，漲208.6點，漲幅1.97%，成交值1411.24億元。

晶圓代工龍頭廠台積電今天股價開高走高，終場收在244元，漲8.5元，漲幅3.61%，推升整體半導體類股指數揚升3.35%，單日市值增加2943億元，為盤面多頭指標。

據統計，台積電市值攀高至6.32兆元，單日市值增加2204億元，並貢獻大盤指數72.9點。封測廠日月光(3711)今天股價也有不錯表現，收在62.3元，漲3.9元，漲幅6.67%，市值攀高至2693億元，增加168億元。（編輯：張均懋）1080619

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報