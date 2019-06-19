G20川習會成局 台股半導體市值增近3000億元

（中央社記者張建中新竹19日電）G20川習會確定成局，美中貿易緊張降溫，激勵費城半導體指數大漲逾4%，帶動台灣半導體類股指數上揚3.35%，單日市值激增近新台幣3000億元。

美中貿易戰持續牽動國際股市，美國總統川普在推特發文，提到他與中國國家主席習近平下週將在20國集團(G20)峰會期間舉行「廣泛會談」，投資人看好兩國貿易談判前景，激勵國際股市強漲。

道瓊工業指數漲353.01點，漲幅1.35%，市場視為是貿易戰指標的費城半導體指數更大漲4.3%，台股今天也出現價量齊揚走勢，終場指數收在10775.34點，漲208.6點，漲幅1.97%，成交值1411.24億元。

晶圓代工龍頭廠台積電今天股價開高走高，終場收在244元，漲8.5元，漲幅3.61%，推升整體半導體類股指數揚升3.35%，單日市值增加2943億元，為盤面多頭指標。

據統計，台積電市值攀高至6.32兆元，單日市值增加2204億元，並貢獻大盤指數72.9點。封測廠日月光(3711)今天股價也有不錯表現，收在62.3元，漲3.9元，漲幅6.67%，市值攀高至2693億元，增加168億元。（編輯：張均懋）1080619