雙子星案遭駁 南海發展將提訴願及必要法律措施

（中央社記者韋樞台北27日電）經濟部投審會26日駁回雙子星案，投資方南海發展表示，對於投審會引用的法律條文表示困惑，遭到駁回是「受到政治干擾」；南海發展將會在收到公文後提出訴願及必要法律措施。

南海發展目前尚未收到投審會正式公文，將會在收到公文後做出正式回應，提出訴願及必要法律措施，以維護股東和公司的權益。

南海發展表示，南海發展與馬來西亞商馬頓組成的團隊申請投資C1/D1土地開發案，南海發展對投審會發布新聞稿提及「本案有受大陸地區政府或人民掌控或影響該國內事業營運之疑慮，爰依外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回」的裁定表示困惑。

南海發展表示，南海馬頓團隊於今年1月向經濟部投審會提出申請設立專案公司，在審查過程中，團隊面對各種不實的懷疑和指控，更有部分言論接近誹謗。但南海馬頓團隊始終積極迅速的完成審核要求的各類補充資料，不幸最終駁回申請，「我們認為是受到政治干擾」，與近期台灣波動較大的政治環境有關係，這也是所有國際投資者所擔憂的，也是與台灣擴大國際化的願景背道而馳。

南海發展主張，投審會應該對裁定是否與台灣擴大國際化背景有所違背予以說明，才能確保台灣的投資環境是符合自由經濟體應有的水準及最低國際標準。

南海發展表示，台北車站C1/D1聯合開發案採國際標，並對投標人資格有明確的規範。南海團隊強調是依據台北市政府的招標須知規定參與投標，並邀請荷蘭、德國、新加坡、馬來西亞、香港和台灣最頂尖的專業公司及顧問，在建築設計、招商營運、施工管理等方面，制定切實可行的實施方案。歷經資格標、規格標及價格標三階段評選得標後，贏得最優申請人。（編輯：黃國倫）1080627