避免關稅戰升溫 美國印度展開貿易談判

（中央社新德里12日綜合外電報導）美國和印度代表今天展開貿易談判，此時因雙方採取貿易保護措施而形成的緊張關係已加劇。

法新社報導，儘管美印兩國近年來關係拉近，但美國總統川普本週仍對南亞大國印度開砲，指責印度關稅「令人再也無法接受」。

美國先是對來自印度的鋼品和鋁品調高關稅，今年稍早又將60億餘美元進口印度商品取消免稅待遇。印度6月怒而對28項美國貨品提高關稅，包括杏仁、蘋果和核桃等。

此外，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）先前曾批評，印度的貿易政策和關稅規定，對於吸引外國投資構成一大障礙。

鑒於雙方紛爭愈演愈烈，川普和印度總理莫迪（Narendra Modi）6月趁出席20國集團（G20）高峰會之便會面，下令展開貿易談判。

印度商工部消息人士透露，美國助理貿易代表威爾森（Christopher Wilson）今天在德里先和商工部官員會面，隨後將和印度商工部長戈雅（Piyush Goyal）展開會談。

印度和美國去年貿易總額為1421億美元，其中美國對印度貿易逆差達242億美元。美印戰略夥伴論壇（US-India Strategic Partnership Forum）曾預估，兩國全年貿易總額將在2025年達到2380億美元。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080712