鴻海大立光撐盤 台股盤中緩步墊高

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海和大立光撐盤，台股沿著5日線緩步墊高。法人表示，若台股量能維持在1200億元以上，短線仍可偏多操作。

台股今天在平盤附近震盪，鴻海和大立光撐盤，台股游走10880點之上。

到10點10分，台股加權指數來到10881.97點，小漲5.54點，漲幅0.05%，成交值來到新台幣513.21億元。電子股盤中漲0.25%，金融股小跌0.18%。

主要電子權值股走勢堅挺，其中蘋概股台積電來到255.5元，小漲0.39%，股王大立光來到4290元，漲2.02%。鴻海來到80元，漲2.43%。

日月光投控來到69元，小跌0.14%。聯發科來到314元，小跌0.16%，台達電來到153.5元，小跌0.65%。

被動元件族群國巨來到270.5元，漲1.12%，華新科來到174元，漲2.35%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股盤中維持高檔震檔整理格局，指數沿著5日均線約10844點緩步墊高，預估今天量能可到1200億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，儘管台股走勢遇到前波高點反壓，不過仍維持高檔整理，加上櫃買OTC指數走堅，若台股量能可維持在1200億元以上，短線仍可偏多操作。（編輯：趙蔚蘭）1080716