AI咖啡機結合地方創生 打造台灣咖啡品牌

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）iDrip受天使投資挹注新台幣2000萬元，打造AI咖啡機重現冠軍手沖滋味。國發會表示，盼新創進一步整合台灣咖啡豆業者，打造台灣咖啡品牌，「新創結合地方創生，將迸出新火花」。

政府為了扶植新創，匡列基金辦理創業天使投資方案，藉由與天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金。台灣新創iDrip獲得天使投資挹注2000萬元，開發智能手沖咖啡機。

國家發展委員會主委陳美伶今天表示，國發會除了提供天使投資，未來也希望整合咖啡業者，推廣台灣雲林古坑、屏東泰武，打造台灣咖啡品牌，「當新創與地方創生結合，將會迸出新火花」。

國發會說明，iDrip雲端資料庫已建有多名世界咖啡冠軍大師的沖泡手法數據，消費者只要將咖啡包放入，機器即會連上Wi-Fi、掃描包裝上的條碼，透過物聯網，重現咖啡大師們的手沖滋味。

陳美伶表示，當民眾使用咖啡機時，業者也將蒐集消費者使用頻率、咖啡風味喜好數據，作為後端資料，以利未來行銷。

陳美伶也說，iDrip原先因為生產數量少，找不到廠商願意開模量產，業者本來移至中國生產，所幸經由協調後找到製造商，讓業者得以續留台灣，整台咖啡機百分百MIT。

國發會也用行動支持購入多台iDrip咖啡機，陳美伶說，當外賓、首長來訪時，會向貴賓展示智能咖啡機如何沖煮咖啡，不少人對此感到興趣；雖然，一台咖啡機套組要價3萬多元，不過，國發會轉述業者說法，目前已經賣出2000多台。

截至2日，創業天使投資方案已審議79家新創事業投資申請案，通過投資52家新創事業，通過投資總金額約7.06億元，加上民間天使投資人搭配投資金額約5.21億元，帶動其他民間資金共同投資約8.52億元，共挹注新創產業金額約20.80億元。（編輯：林孟汝）1080917