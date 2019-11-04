蘇貞昌主持首場科技會報 聚焦AI對社會衝擊

（中央社記者顧荃台北4日電）行政院長蘇貞昌今天主持上任後首場科技會報，與會科技委員包括台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里、和碩科技董事長童子賢等人，提醒政府注意AI產業對台灣社會和經濟的衝擊。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，今天的會議除了益安生醫董事長張有德因不在國內請假之外，所有外部科技委員全數出席，包括張忠謀、林百里、童子賢、中研院長廖俊智、國策顧問何美玥、Google台灣董事總經理簡立峰等人。

Kolas表示，科技會報主軸鎖定AI，國發會在會中報告「數位經濟及AI對社會影響與因應策略」，報告指出，人口紅利縮減和AI產業發產是不可逆的趨勢，AI科技可能會取代大量的就業型態，出現科技型失業，但是也會因此產生新工作；預估到2030年時，台灣數位轉型的人力缺口將達到8.3萬人。

國發會報告也指出，在15至30年後，秘書、客服、電話行銷、仲介、貨車司機、會計等可能會有被取代的危機；但也會產生如資料科學家、大數據專家、資安分析師、電商與社群媒體專家等新興工作，人才培育也需相應調整。

Kolas轉述，張忠謀在會中提醒政府應注意被取代的工作和新產生的工作，需要的勞動力可能是不一樣的，而且產業鏈的發展可能會導致需要的勞動力分布在不同國家，未必在台灣本土，政府必須關注勞動力需求的問題；大企業會自行因應AI的影響，但中小企業則未必有大企業的彈性，建議中研院、資策會和教育部等做好人才培育工作。

Kolas說，林百里在會中指出，台灣若成為AI強國，需要的人力缺口恐怕不只8.3萬。童子賢也表示，若AI取代了腦力粗活，在制度上、責任上保障勞工工作權利，是否會創造很多沒有生產力的工作型態或職務，而導致國家生產力落後，這是必須思考之處。

Kolas表示，蘇貞昌在會議中裁示，政府應該加強跨部會合作，因應AI產業發展後的人力需求，以結合產業需求和人力需求；各部會應隨時掌握AI發展趨勢，並進行影響評估，滾動式檢視政策是否符合人民需求。（編輯：蘇志宗）1081104