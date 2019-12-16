台南KY終止韓系品牌代理 估損失5063萬元

（中央社記者潘羿菁台北16日電）台南KY布局中國服飾市場失利，董事會通過將提前終止代理韓國Voice Of Voices品牌，預料將產生商譽減損損失約新台幣約5063.5萬元，並在今年第4季一次性認列。

過去母公司台南企業在中國市場發展自有品牌Tony Waer，經營成績同樣不如預期，一度虧損金額逾新台幣6億元，最後打掉庫存關店止血，如今代理品牌事業成績也不理想。

台南KY透過子公司冠嘉（上海）服飾代理韓國品牌VOV，台南KY指出，近年來中國市場經營環境劇烈變化，服飾品牌競爭激烈，韓系品牌式微，加上美中貿易戰替市場帶來高度不確定性，導致冠嘉承受很大衝擊。

近兩年營運不佳且虧損持續擴大，進而影響到集團營運。

因此台南KY決議提前終止代理韓國VOV品牌，估計將提列商譽減損損失166萬美元，折合新台幣約5063.5萬元，並在本季一次性認列。

台南KY表示，對中國市場經營將重新檢視評估，未來視整體市場需求調整策略方向，現階段將深耕台灣市場，力求公司體質改善。

今年前3季台南KY自冠嘉（上海）服飾認列虧損6186.5萬元，較去年同期衰退4188.8萬元。（編輯：鄭雪文）1081216