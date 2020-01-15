力成第1季業績看旺 外資目標價升到130元

（中央社記者吳家豪台北15日電）記憶體封測廠力成今年第1季業績有望衝同期新高，2家美系外資重申買進和加碼評等，目標價皆上修到130元；亞系外資預估力成今年營收將成長17%，維持優於大盤評等和目標價115元。

力成股價今天早盤最高來到114元、大漲逾9%，成交量超過2.25萬張。

美系外資今天發布研究報告，看好力成今年股價將續揚，主要受惠5大題材，包括記憶體產業景氣反轉向上、今明年每股盈餘成長將達兩位數百分比、現金殖利率達5%至6%、本益比仍低於台股科技股平均值約30%至40%、企業用的固態硬碟等新成長動能，重申「買進」評等，目標價從125元上修到130元。

另一家美系外資表示，隨著主要客戶訂單回溫，力成股價也強勢走揚，並帶來強勁的營收成長動能；由於記憶體市場景氣才剛開始好轉，整體樂觀趨勢有望延續，因此將力成2020年、2021年每股盈餘預估值上修5%、8%至10.7元、13.09元，維持「加碼」評等，目標價從116元調高到130元。

亞系外資指出，力成仍是2020年台股及記憶體族群的首選個股之一，看好力成的競爭優勢包括規模放大、與主要客戶建立長期關係、執行力得宜，預期今年第1季力成營收將季減10%、年增20%。

亞系外資也看好力成受惠於儲存型快閃記憶體、系統級封裝（SiP）等需求，2020年營收將成長17%；同時毛利率和營業利益率將從去年19.1%、13.1%，提升到今年20%、14.7%，維持「優於大盤」評等和目標價115元。（編輯：鄭雪文）1090115