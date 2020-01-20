豐興盤價鋼筋連跌兩周 創近2個月新低

（中央社記者潘羿菁台北20日電）鋼筋大廠豐興今天開出最新盤價，反映上游廢鋼下跌，本周鋼筋下調200元來到每噸新台幣1.56萬元，為連兩周跌價，不過豐興認為，國內營建暢旺與鋼市景氣漸好轉，今年營運有望優於去年。

豐興指出，本周國內廢鋼售價來到每噸7400元，較前周跌價200元，由於上游成本下降，鋼筋同步反映調降200元來到每噸1.56萬元，創下去年9月底、10月初的1.55萬元首見次低水準，也是創連兩周下跌，至於型鋼維持平盤，並未調整，進入2020年，整體鋼筋行情呈現易跌難漲。

不過對於今年度展望，豐興依舊樂觀強調，受惠於台商回流與營建建造許可數量攀高，帶動國內營建需求強勁，廠房、住宅與公共工程等營造能量持續增加，再加上，國際鋼市景氣已到谷底準備反彈，有望支撐下游需求回升，目前型鋼與棒線客戶庫存水位偏低，一旦鋼價明顯反彈，預料第2季以後客戶補庫存意願將轉強，預估豐興今年度營運有望比去年成長。

去年以來豐興整體出貨動能以鋼筋為主，包括北捷萬大線、桃園捷運綠線、淡江大橋、台中國道四號延伸段等，都支撐今年整體訂單表現動能，不過鋼筋產品毛利相較於型鋼低，豐興日前公告去年全年稅前盈餘為23.88億元，年減34.4%。（編輯：鄭雪文）1090120