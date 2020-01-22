NCC籲媒體報導疫情應自律 公平會查核口罩價格

（中央社記者吳柏緯台北22日電）台灣在21日發生首例境外移入的武漢肺炎案例，引起民眾恐慌，NCC呼籲廣電媒體，報導相關新聞時應自律並遵守相關法規。公平會則提醒業者，切勿聯合壟斷與哄抬口罩價格。

武漢肺炎在中國確診病例已突破400例，並釀9人死亡。中央流行疫情指揮中心21日晚間也宣布，1名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎；時值農曆春節假期，如何抑止病毒傳播成為亞洲各地區關注議題，推升口罩銷量。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，已經立即請相關廣電公、學會轉知所屬會員自律外，同時籲請各廣電媒體於報導、評論時應落實相關法規，避免引起恐慌與觸法。

NCC強調，媒體報導武漢肺炎相關疫情時，應謹慎查證，避免使用猜測性用語，造成民眾過度惶恐，同時為避免損及公共利益或影響防疫，籲請各廣電媒體於報導或評論時，應確實遵守相關政府法令規定，引用網路訊息尤應謹慎，以免觸法。

公平會則說明，因應疫情發展，口罩需求上升，避免業者趁機聯合哄抬價格或囤積口罩，今天出動多組人員分批至賣場、連鎖藥妝店及藥局等相關通路進行調查外，並會同行政院消費者保護處至相關銷售點進行查核。

公平會提醒，經查獲業者有合意調漲或共同約束價格的行為，依公平交易法第40條第1項規定，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，若情節重大，還可依同條文第2項規定處上一會計年度銷售金額10%以下罰鍰，呼籲業者切勿以身試法。（編輯：紀淑芳）1090122