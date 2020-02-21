沈榮津：歐美促移轉生產基地 台成高階製造中心

（中央記者陳俊華台北21日電）經濟部長沈榮津今天說，美中貿易戰後台商利用機會回台灣，這次因武漢肺炎衝擊，在大陸台商開不了工，有歐美大廠希望大陸台商移轉生產基地回台灣，「未來台灣是高階製造中心」。

立法院今天開議，邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告並備詢。民進黨立委鄭運鵬質詢時指出，受武漢肺炎疫情延燒影響，政府振興產業要趁這機會，「振興真的是靠機會，新產業回流一定要做到位。」

沈榮津答詢時表示，美中貿易摩擦以後，台商利用這個機會回到台灣，政府也相當珍惜，提供3個投資方案讓台商趕快回來。武漢肺炎疫情造成的衝擊，以目前在大陸的台商來說，已經發生工廠開不了工，員工回不到工作崗位，「料進不來、貨出不去」。

他說，台商回來後，中間因為美中有階段性協議，外商又遲疑要不要轉移生產基地，但武漢肺炎讓歐美大廠一波波告訴在大陸的台商，希望趕快轉移生產基地，尤其在高階生產製造，已經要求移回台灣，「這是再給台灣一次機會，未來台灣是高階製造中心。」

沈榮津表示，這次也有些IoT技術（物聯網）、AI人工智慧等國際大廠紛紛到台灣，從事研究發展及AI人才合作、投資資料中心，跟台灣進行軟硬整合，提供整體解決方案，「台灣是高科技研發中心，這是第二個」。（編輯：郭萍英）1090221